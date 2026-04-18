Una donna è stata trovata morta in casa, vittima di avvelenamento durante una cena, insieme alla figlia. La cugina della persona coinvolta è stata ascoltata nuovamente dagli investigatori in un interrogatorio durato circa quattro ore. Durante le indagini, è stato deciso di incaricare un nuovo esperto di tossicologia forense per analizzare la ricina, sostanza che sembra essere al centro delle verifiche.

Un interrogatorio lungo quattro ore per la cugina di Gianni Di Vita, che intanto nomina un nuovo esperto di tossicologia forense per gli esami sulla ricina. La morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita è ancora un’indagine senza iscritti nel registro degli indagati, ma la ricina trovata nel sangue delle due donne ha fatto svoltare l’inchiesta verso l’ omicidio volontario e premeditato. Laura Di Vita è tornata un paio di giorni fa negli uffici della questura a Campobasso. La cugina insegnante che vive a pochi metri di distanza dalla casa in cui si è consumato l’omicidio ha parlato dei rapporti con il cugino, la moglie e le nipoti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e figlia morte avvelenate a cena . La cugina ascoltata di nuovo dagli investigatori

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