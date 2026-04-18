Madonna torna al Coachella a vent’anni dal debutto | l’esibizione con Sabrina Carpenter

Dopo vent’anni dalla sua prima esibizione, la cantante ha fatto ritorno al festival musicale californiano, questa volta accompagnata dalla giovane artista. La performance ha attirato l’attenzione per la presenza sul palco e l’energia trasmessa, in un’edizione che fino a quel momento aveva faticato a sorprendere. Non sono mancati momenti di discussione sui social e tra il pubblico, mentre altri artisti hanno presentato i loro spettacoli, tra commenti sui look e ritorni alle radici.

Serviva un vero turbine per ravvivare il Coachella 2026 che, nonostante un Justin Bieber tornato alle origini e i look sempre tutti da commentare delle star, fino a oggi non aveva riservato grandi emozioni. Ci ha pensato Madonna a rendere onore allo spettacolo della kermesse musicale (e stilistica) più attesa dell’anno. A sorpresa si è presentata sul palco in duetto con Sabrina Carpenter, ripercorrendo i vent’anni dal debutto la sua carriera, tra hit immortali e nuove uscite. Inconfondibile e provocatoria, la pop star ha travolta il Coachella con un look lingerie sensuale e sopra le righe. la sua firma di sempre. Madonna al Coachella 2026 a sorpresa: la show con Sabrina Carpenter.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Madonna torna al Coachella a vent’anni dal debutto: l’esibizione con Sabrina Carpenter Notizie correlate Madonna al Coachella vent'anni dopo la prima volta, è spettacolo con Sabrina CarpenterL'apparizione di Miss Ciccone, di spalle, elevata su una piattaforma sul palco, arriva dopo l'annuncio del suo prossimo album, Confessions II, che... Madonna torna al Coachella dopo 20 anni con Sabrina Carpenter. Da oggi disponibile il nuovo singoloA vent'anni esatti dalla sua leggendaria esibizione del 2006, Madonna è tornata a calcare il palco del Coachella per un’apparizione a sorpresa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sabrina Carpenter al Coachella 2026: Madonna ospite e l'annuncio del tour negli stadi?; Coachella: Madonna salirà sul palco con Sabrina Carpenter questo venerdì?; Madonna possibile ospite di Sabrina Carpenter sul palco del Coachella - Radio Globo; Quando il mondo fa schifo, Madonna balla. MADONNA torna a distanza di 20 anni al Coachella con SABRINA CARPENTERMadonna ha fatto la sua prima apparizione ieri sera al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter a 20 anni dalla sua esibizione sulla stesso palco esibendosi in Vogue e Like e a Prayer. newsic.it Madonna torna al Coachella dopo 20 anni: il duetto con Sabrina Carpenter è da brividiMadonna è pronta per il suo grande ritorno discografico, ma intanto si riprende la scena con una apparizione al festival Coachella che ha fatto rapidamente il giro del mondo. A 20 dalla sua esibizione ... repubblica.it RDS 100% Grandi Successi. Madonna · Like a Prayer. Like a Prayer Lo show di Sabrina Carpenter nel secondo weekend del Coachella, ispirato al mondo dorato di Hollywood, ha raggiunto il suo apice proprio sulle note della hit di Madonna, trasforman facebook Anya Taylor-Joy durante show da Sabrina Carpenter no Coachella. x.com