Si avvicina il ritorno di Madonna con il nuovo album Confessions On A Dancefloor II | gli ultimi indizi

Si avvicina il ritorno di Madonna con un nuovo album intitolato “Confessions On A Dancefloor II”. Negli ultimi giorni sono stati diffusi alcuni indizi che suggeriscono l’imminente uscita del progetto musicale. La cantante ha condiviso sui social alcuni dettagli e immagini che alimentano le aspettative dei fan. Non sono ancora state annunciate date ufficiali, ma l’attesa per il ritorno in scena si fa sempre più forte.

Sembra che Madonna si stia finalmente preparando a lanciare il nuovo ed attesissimo album Confessions On A Dancefloor II, a 21 anni di distanza dal primo capitolo pubblicato nel 2005 Da oltre un anno, la Regina del Pop ha annunciato a più riprese il suo ritorno con il seguito del disco del 2005, dichiarando ai fan lo scorso febbraio che “avrebbe messo anima e corpo nella mia nuova musica”. Nel mese di settembre la popstar firmava ancora una volta con la Warner Records, quando ha dichiarato che “non vedeva l’ora di fare musica in futuro “, con un post nel quale anticipava l’imminente coming back: “ Ritorno alla musica, Ritorno alla pista da ballo, Ritorno al punto in cui tutto è iniziato! COADF – P.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Si avvicina il ritorno di Madonna con il nuovo album “Confessions On A Dancefloor II”: gli ultimi indizi Notizie correlate Si avvicina il ritorno di Celine Dion: gli indizi arrivano da ParigiDopo essersi esibita alla cerlmonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024, sulla Torre Eiffel con l’emozionante performance sulle note di... Bloober Team aggiorna il sito teaser del nuovo gioco con nuovi indizi: si avvicina l’annuncio?Bloober Team ha iniziato il 2026 attirando l’attenzione con un sito teaser misterioso, costruito attorno a un conto alla rovescia che promette... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Madonna Pellegrina di Fatima oggi pomeriggio arriva in Valsassina. Prima tappa Parlasco.; Madonna, ci sono due colpi di scena clamorosi per il film biopic con Julia Garner; Il Diavolo Veste Prada 2: Lady Gaga e il possibile duetto con un’icona del pop. Si avvicina il ritorno di Madonna con il nuovo album Confessions on a Dancefloor II: gli ultimi indiziSembra che Madonna si stia finalmente preparando a lanciare il nuovo ed attesissimo album ... msn.com Madonna anticipa il nuovo album con foto inedita e audio esclusivoMadonna rilancia il sito ufficiale e anticipa il nuovo album pop dance La popstar Madonna sta preparando il suo ritorno discografico dopo sette anni d ... assodigitale.it Una notte di cammino, preghiera e speranza Da piazza di Porta Capena al Santuario della Madonna del Divino Amore: tra canti e preghiere in 22 lingue, il pellegrinaggio notturno “In preghiera per i popoli” del 18 aprile unisce volti, storie e culture diverse in - facebook.com facebook Irpinia, rubata cassaforte in Cattedrale a Trevico con l’oro della Madonna x.com