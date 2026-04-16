Dal 3 luglio è disponibile il nuovo album di Madonna intitolato Confessions on a Dance Floor: Part II, che segna il ritorno della cantante dopo sei anni di assenza discografica. Il progetto segue l'uscita del precedente lavoro e rappresenta una nuova uscita musicale per l'artista. La pubblicazione è stata annunciata ufficialmente prima della disponibilità sul mercato.

Confessions on a Dance Floor: Part II è il nuovo album di Madonna disponibile dal 3 luglio, la pop star torna dopo 6 anni Grande annuncio da parte diMadonnache il 3 luglio pubblicherà il suo nuovo albumConfessions on a Dance Floor: Part II.Entusiasti i fan che non si aspettavano questo grande annuncio che permetterà loro di ascoltare musica nuova della loro artista preferita. A dicembre 2024Madonnaaveva lasciato intendere qualcosa, pubblicando un video in studio insieme a Stuart Price, uno dei produttori di Confessions on a Dance Floor.Il disco del 2005 che aveva ridefinito il suo rapporto con la dance e, a distanza di 20 anni, ha deciso di rendergli nuovamente omaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madonna torna con un nuovo album, Confessions on a Dance Floor: Part II

The Untold Story of Madonna's Confessions on a Dance Floor Part 1

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Madonna, a luglio arriva Confessions On a Dance Floor: Part II; La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso: Madonna torna con Confessions II a sette anni di distanza da Madame X; Madonna torna sulla pista da ballo con la seconda parte di Confessions on a Dance Floor: svelata la data di uscita; Madonna, il 3 luglio esce il nuovo album, Confessions on a Dance Floor: Part II.

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Madonna annuncia l'uscita, a luglio, dell'album "Confessions on a Dance Floor: Part II" x.com

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