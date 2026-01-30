via meomartini e via madonna della salute dal 2 febbraio temporanei e graduali divieti di sosta e fermata

A partire da lunedì 2 febbraio, il Comune di Benevento impone divieti di sosta e fermata temporanei in via Meomartini e via Madonna della Salute. Le restrizioni, che dureranno fino al 27 febbraio, si applicano in modo graduale sui vari tratti per permettere i lavori di ripristino dell’asfalto e la sostituzione delle condotte idriche. La rimozione delle auto sarà coatta, per facilitare le operazioni di collaudo e manutenzione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Benevento rende noto che a partire da lunedì 2 febbraio e fino al 27 febbraio su Via Meomartini, con applicazione graduale e progressiva nei vari tratti di volta in volta interessati, vigerà divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, per consentire l’esecuzione dei lavori funzionali al collaudo e al ripristino del tappeto d’usura dell’asfalto oggetto nei mesi di scorsi di attività di scavo per consentire la sostituzione di tratti di condotta rete idrica. Lo stesso intervento sarà contestualmente attuato fino al 13 Febbraio anche su Via Madonna della Pietà con possibili chiusure di breve durata ma accesso sempre garantito per residenti, con eventuale viabilità alternativa comunque sempre garantita attraverso le deviazioni su Via Fontanelle e Via Piana degli Orti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

