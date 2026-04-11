Nostra Signora di Fourvière è considerata la protettrice della città di Lione, venerata fin dal Medioevo. Nel corso dei secoli, la popolazione ha rivolto preghiere alla Vergine per chiedere protezione, e in alcune occasioni si sono verificati interventi ritenuti miracolistici. La devozione nei confronti di questa figura religiosa è radicata nella storia e nelle tradizioni della città.

Nostra Signora di Fourvière è la grande protettrice della città di Lione, che la venera sin dal Medioevo e più volte nel corso dei secoli ha implorato l’aiuto della Vergine, che è intervenuta miracolosamente. La chiesa di Lione è la più antica di Francia e una delle più vecchie di tutto il mondo occidentale. Quella che nei tempi antichi fu la maggiore città della Gallia è nota anche per il suo status di «città mariana». Uno dei simboli di Lione infatti è la basilica di Nostra Signora di Fourvière. È dalla fine del XIX secolo che domina la città dalla cima della collina di Fourvière. Oggi, 11 aprile, ricordiamo appunto Nostra Signora di Fourvière.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nostra Signora di Fourvière: protegge miracolosamente la città da un pericolo mortale

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