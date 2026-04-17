Coachella rumours sulla partecipazione di Madonna stasera al fianco di Sabrina Carpenter

Tra le voci che circolano in queste ore al festival Coachella, si parla di un possibile intervento di Madonna durante il secondo fine settimana. Si dice che la cantante potrebbe esibirsi questa sera insieme a Sabrina Carpenter. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, e le organizzazioni non hanno rilasciato commenti sulla presenza o meno di Madonna durante l'evento. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i partecipanti e gli appassionati di musica.

Il secondo weekend del Coachella potrebbe segnare il ritorno sulle scene di Madonna? Dopo aver annunciato la data di pubblicazione di Confessions II, la regina del pop, sembra sia pronta a riabbracciare il pubblico californiano, a distanza di venti anni esatti dalla sua prima esibizione al festival, partecipando al set di Sabrina Carpenter previsto stasera. Coachella, stasera ci sarà anche Madonna? I rumours. Lo scorso fine weekend la due volte vincitrice dei Grammy Awards del 2025, ha invitato Susan Sarandon per un monologo riflessivo sul mondo dello spettacolo. Sul palco era arrivato anche Will Ferrell, interpretando un elettricista scontento chiamato a riparare un’interruzione delle luci sul palco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Coachella, rumours sulla partecipazione di Madonna stasera al fianco di Sabrina Carpenter Notizie correlate Sabrina Carpenter al Coachella: il trionfo Dior tra cinema e popLa California ospita questa settimana il Coachella 2026, un evento che ha la chiusura del primo fine settimana segnando un punto di svolta nelle... Coachella 2026: Sabrina Carpenter e il debutto storico di Karol GIl Coachella 2026 si prepara ad accogliere una programmazione che segna un punto di svolta per il festival, con esibizioni che spaziano dal pop... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sabrina Carpenter strega il Coachella Festival con House Tour; Sabrina Carpenter protagonista al Coachella con il nuovo singolo House Tour, dal 17 aprile in radio; SABRINA CARPENTER AL COACHELLA PER LA PRIMA VOLTA COME HEADLINER; Sabrina Carpenter colpisce e conquista il Coachella per la prima volta come Headlinerdal dal 17 aprile su Radio Laser HOUSE TOUR. Sabrina Carpenter domina il Coachella con Sabrinawood e incanta il pubblicoSabrina Carpenter trasforma Coachella in Sabrinawood e supera l’esame da headliner Chi: la cantautrice statunitense Sabrina Carpenter. Cosa: il suo ... assodigitale.it Sabrina Carpenter strizza l'occhio a TarantinoContinua il periodo d'oro di Sabrina Carpenter. Pochi giorni fa, venerdì 10 aprile, è stata l'headliner della prima serata del Coachella Festival 2026. La vincitrice del Grammy alla Miglior interpreta ... rockol.it Se Justin Bieber ci ha mostrato il suo canale Youtube, Sabrina Carpenter si è presentata sul palco a bordo di una Cadillac rossa: notate differenze facebook [] Aggiornamento dalle storie di Rosé Ha assistito all’esibizione di Sabrina Carpenter al Coachella, Day1 #BLACKPINK # #ROSÉ # @numberoneHQ x.com