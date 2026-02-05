Eleonora, che 20 anni fa cantò alle Olimpiadi invernali di Torino, oggi rivive quella stessa emozione. La donna ricorda con entusiasmo quel momento che le rimarrà nel cuore, mentre i Giochi Olimpici tornano in Italia e le fanno rivivere quei ricordi di gioventù.

Forlì, 5 febbraio 2026 – La bambina che incantò Torino è diventata donna. Il ricordo di quel giorno l’accompagnerà per sempre, a maggior ragione in questo periodo, con i Giochi Olimpici che sono tornati ad essere ospitati dal nostro Paese, e con i ricordi che nella memoria tornano a farsi più vivi che mai. La sua esecuzione dell’inno di Mameli conquistò tutti. La forlivese Eleonora Benetti, quel lontano 10 febbraio 2006 non aveva ancora 10 anni (li avrebbe compiuto il 3 aprile), ma la sua esecuzione dell ’inno di Mameli v ista in tv in mondovisione, e dal vivo dai 35mila dello stadio Olimpico di Torino, conquistò tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eleonora, sul palco 20 anni fa: “Cantai da bambina alle Olimpiadi invernali, oggi rivivo quell’emozione”

