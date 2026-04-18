madicosaparliamo di gigione maresca nuova collaborazione per gbt

Madicosaparliamo è una nuova rubrica del giornalista Gigione Maresca. La rubrica di musica, spettacolo, calcio e cultura è ideata e condotta dal noto giornalista Gigione Maresca. GBT si fregerà di questa ulteriore collaborazione ampliando di conseguenza l’offerta con approfondimenti su notizie ed eventi che spaziano dalla politica, alla musica, alla cultura. Gli utenti potranno così approfondire ulteriormente le conoscenze in ambiti già trattati dal nostro magazine. Madicosaparliamo, un occhio su eventi e spettacoli in Campania. Gigione Maresca ci porterà in giro per la Campania per scoprire quanto la regione meridionale potrà offrire in termini di eventi e spettacoli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Antonio Thony Barrera, il direttore artistico di GBT si presentaAntonio Thony Barrera, talents scout agent, è il direttore artistico di GBT Global Broadcasting Television.