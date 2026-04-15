Antonio Thony Barrera il direttore artistico di GBT si presenta
Antonio Thony Barrera, noto come talents scout agent, ricopre il ruolo di direttore artistico presso GBT Global Broadcasting Television. La sua presenza all’interno dell’azienda è stata annunciata ufficialmente e la sua esperienza nel settore viene citata come elemento di riferimento nella gestione artistica e nella selezione di nuovi talenti. La sua nomina si inserisce nel quadro delle attività di GBT nel settore della produzione televisiva e dello spettacolo.
Antonio Thony Barrera, talents scout agent, è il direttore artistico di GBT Global Broadcasting Television. Lo scopritore di tanti talenti, ora in giro per le tv e le radio regionali e nazionali, dichiara i propri intenti e gli obiettivi che si prefigge per il network. Antonio, quali i tuoi “fattori di differenziazione” rispetto ad altre agenzie?. “Beh, ciò che mi differisce da altre agenzie, inizialmente è la serietà. Viene poi la competenza, quindi le conoscenze sviluppate nel mio ambito. Poi chi collabora con me e con GBT, web tv, web radio e web magazine, non deve pagare niente. Sono io a collaborare con la persona. Prenderò la mia provvigione solo e se la persona inizierà a lavorare con terze persone.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie correlate
Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina? No a commenti politici”Ieri sera 25 febbraio davanti al Festival di Sanremo 2026 c’erano 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.
Leggi anche: Arte Fiera si chiude con 50mila visitatori: successo per il nuovo direttore artistico Davide Ferri | FOTO