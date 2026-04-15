Antonio Thony Barrera, noto come talents scout agent, ricopre il ruolo di direttore artistico presso GBT Global Broadcasting Television. La sua presenza all’interno dell’azienda è stata annunciata ufficialmente e la sua esperienza nel settore viene citata come elemento di riferimento nella gestione artistica e nella selezione di nuovi talenti. La sua nomina si inserisce nel quadro delle attività di GBT nel settore della produzione televisiva e dello spettacolo.

Antonio Thony Barrera, talents scout agent, è il direttore artistico di GBT Global Broadcasting Television. Lo scopritore di tanti talenti, ora in giro per le tv e le radio regionali e nazionali, dichiara i propri intenti e gli obiettivi che si prefigge per il network. Antonio, quali i tuoi “fattori di differenziazione” rispetto ad altre agenzie?. “Beh, ciò che mi differisce da altre agenzie, inizialmente è la serietà. Viene poi la competenza, quindi le conoscenze sviluppate nel mio ambito. Poi chi collabora con me e con GBT, web tv, web radio e web magazine, non deve pagare niente. Sono io a collaborare con la persona. Prenderò la mia provvigione solo e se la persona inizierà a lavorare con terze persone.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Antonio Thony Barrera, il direttore artistico di GBT si presenta

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