Made in Italy cos’è la rete delle Città madri | i requisiti e cosa potrebbe cambiare

Una proposta di legge intende mettere in luce le aree italiane che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del Made in Italy. La legge definisce i requisiti per identificare le “Città madri” e mira a promuoverle in modo specifico. L’obiettivo è distinguere quei territori che hanno avuto un ruolo centrale nella storia e nello sviluppo di questo marchio. Al momento, si tratta di un disegno di legge ancora in fase di discussione.

Una nuova proposta di legge punta a valorizzare i territori italiani legati alla nascita e allo sviluppo del Made in Italy. Il disegno di legge (AS 1679), promosso dal senatore Luca De Carlo, è atteso in Aula al Senato per la prima lettura. L’obiettivo è istituire la “ Rete delle Città madri del Made in Italy ”, un sistema coordinato di Comuni che rappresentano i luoghi d’origine di produzioni storiche e filiere industriali di rilievo. La rete verrebbe istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si inserisce nel quadro normativo già definito dalla legge 206 del 2023, che riconosce il Made in Italy come elemento strategico dell’economia nazionale.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Made in Italy, cos’è la rete delle Città madri: i requisiti e cosa potrebbe cambiare Notizie correlate Made in Italy, in Aula a maggio al Senato il ddl sulla Rete delle “Città madri”Uno strumento in più per promuovere i territori italiani con una rilevante storia artigiana e industriale: a metà maggio, approderà in Aula al Senato... “Finanza a servizio del Made in Italy”: a Napoli la terza edizione del convegno IPE in occasione della giornata di celebrazione del Made in ItalySi terrà il 15 aprile, presso l’Aula Magna dell’IPE in Via Pontano 36, il convegno “Finanza a servizio del Made in Italy”, terzo incontro del ciclo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata del Made in Italy - 2026; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla; Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026. Made in Italy, cos’è la rete delle Città madri: i requisiti e cosa potrebbe cambiareNasce la rete delle Città madri del Made in Italy. Requisiti, territori coinvolti e vantaggi per turismo ed economia locale ... quifinanza.it Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarlaVi spieghiamo tutto sulla Giornata nazionale del Made in Italy, che si tiene ogni 15 aprile da tre anni a questa parte ... vogue.it Il Made in Italy rappresenta l’espressione più compiuta di un sistema di imprese che ha saputo coniugare nel tempo capacità manifatturiera, cultura del... facebook Giornata nazionale del Made in Italy: il mio videomessaggio per l’evento “Mille Marchi Storici per il futuro del Made in Italy” promosso da @mimit_gov e Associazione Marchi Storici d’Italia. x.com