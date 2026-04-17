A metà maggio, il disegno di legge sulla Rete delle “Città madri” sarà presentato alla Camera alta del Parlamento in prima lettura. Il testo mira a sostenere i territori italiani caratterizzati da una significativa tradizione artigiana e industriale, offrendo nuovi strumenti per promuoverli e valorizzarli. La proposta si inserisce nel contesto delle iniziative legislative dedicate allo sviluppo locale e alla tutela del patrimonio culturale e produttivo del Paese.

Uno strumento in più per promuovere i territori italiani con una rilevante storia artigiana e industriale: a metà maggio, approderà in Aula al Senato in prima lettura una proposta di legge targata Fratelli d’Italia (AS 1679) che punta a istituire la Rete delle Città madri del made in Italy per valorizzare i luoghi d’origine di oggetti e prodotti che abbiano avuto un ruolo pionieristico nella nascita del concetto di made in Italy. A spiegare la tempistica è il primo firmatario Luca De Carlo, presidente della commissione Industria di Palazzo Madama, già sindaco, per tre mandati, di Calalzo di Cadore, culla della produzione di occhiali e tra le candidate a fregiarsi del nuovo “marchio” distintivo del Made in Italy.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Made in Italy, in Aula a maggio al Senato il ddl sulla Rete delle “Città madri”

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