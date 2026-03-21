Madame ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Disincanto”, disponibile dopo tre anni dall’ultimo lavoro discografico. Il disco, descritto come uno dei più personali della sua carriera, contiene brani che mescolano temi di verità e provocazione. La cantante ha condiviso alcune anticipazioni sui contenuti del progetto, che rappresenta un punto importante nel suo percorso artistico.

Life&People.it A tre anni dall’ultimo capitolo discografico, Madame torna sotto le luci della ribalta con Disincanto, un album che sembra essere già uno dei progetti più identitari della sua carriera. L’atteso ritorno della rapper vicentina fonde musica e riflessione in un’unica linea coerente e riconoscibile. Il nuovo disco, atteso per il 17 aprile 2026, arriva dopo un lungo periodo di silenzio. Durante questo tempo, la poliedrica artista ha scelto consapevolmente di sottrarsi alla sovraesposizione mediatica, occupandosi esclusivamente della scrittura per altri interpreti o di qualche featuring. Una fase d’introspezione che emerge già nei primi segnali del nuovo progetto. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Madame presenta il nuovo album “Disincanto” tra verità e provocazione

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