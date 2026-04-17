È stato pubblicato oggi il nuovo album di Madame intitolato ‘Disincanto’. Si tratta del suo secondo lavoro in studio, a cinque anni di distanza dal debutto e a diversi anni dal suo precedente progetto. Il disco contiene 14 tracce che riflettono l’evoluzione artistica e il percorso personale dell’artista, e rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera musicale.

Fuori oggi il nuovo album di Madame: ‘Disincanto’. Treni anni dopo ‘L’Amore’ e cinque dopo il suo disco d’esordio, la rapper di Creazzo torna sulla scena con 14 tracce che racchiudono i suoi ultimi anni e raccontano un percorso personale e artistico in continua evoluzione. Il brano di apertura, omonimo del disco, è il manifesto del progetto. Nasce durante una notte particolarmente intensa trascorsa in un riad nella Medina insieme a Bias, Monkey, Luca Narducci, Lester e Lorenzo Brosio. Discussioni e confronti sul tema del disincanto, arricchiti da riflessioni di filosofi e artisti, hanno contribuito a definire il nucleo concettuale del lavoro. Nell’album ci sono diverse collaborazioni con artisti come Marracash, Nerissima Serpe, Papa V, 6occia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Madame, fuori oggi il nuovo album ‘Disincanto’

Madame - DISINCANTO

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