macron un casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in libano

Un soldato francese delle forze internazionali in Libano è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti in un attacco rivolto alle forze di pace. L'incidente ha coinvolto caschi blu francesi e si è verificato nel territorio libanese, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze. La situazione di sicurezza nella regione rimane tesa, con interventi in corso da parte delle autorità locali e internazionali.

Un soldato francese dell' Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. "Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah ", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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