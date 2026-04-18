Lutto nella moda addio a un genio | la sua creazione è nella storia!

È scomparso un noto designer del settore calzature, noto per aver rivoluzionato il modo di pensare alle scarpe sportive. La sua idea, semplice ma innovativa, ha portato alla creazione di una sneaker capace di trasformarsi in un mezzo di movimento. La sua morte rappresenta una perdita per il mondo della moda e del design, lasciando un’eredità fatta di creatività e invenzioni che hanno segnato un’epoca.

È scomparso che ha rivoluzionato il mondo delle calzature con un’idea tanto semplice quanto innovativa: trasformare una sneaker in un mezzo di movimento. Le sue scarpe con una ruota integrata nel tallone, sono diventate un simbolo dei primi anni Duemila, conquistando milioni di giovani in tutto il mondo e lasciando un segno duraturo nella cultura pop. Il geniale stilista e imprenditore è morto il 24 marzo scorso nella sua casa di Glenbrook, in Nevada, ma i familiari hanno fatto sapere solo oggi della sua scomparsa. Secondo quanto riferito al New York Times, la causa del decesso è stata un tumore al pancreas. La sua invenzione resta ancora oggi uno degli esempi più iconici di innovazione nel settore delle calzature.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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