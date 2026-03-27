Addio a uno dei più grandi Sport italiano in lutto la sua figura già nella storia

Lo sport italiano piange la scomparsa di una figura di rilievo nel mondo dei motori. La notizia è stata annunciata poco fa, confermando la fine di un'epoca per chi ha seguito le sue imprese e contribuito allo sviluppo del settore. La sua figura è stata ricordata come una delle più influenti del panorama sportivo nazionale.

Lo sport italiano è in lutto. Poco fa la triste notizia: se ne va una figura che ha segnato un’epoca nel mondo dei motori. È morto a 88 anni, dopo una lunga malattia, un manager che ha legato il proprio nome alla storia della Ferrari e dell’industria automobilistica italiana. A darne notizia è Motorsport.com, che riporta i primi dettagli di cronaca: il decesso è avvenuto a pochi giorni dal compleanno, previsto per il 29 marzo. Una notizia che arriva dal mondo del motorsport e che segna la scomparsa di uno dei protagonisti di una stagione importante per il settore. Leggi anche: Lutto nel calcio italiano: l’imprenditore è morto in un incidente. Con lui c’era il figlio 14enne “Addio a uno dei più grandi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Lutto nella politica italiana, addio a una figura che ha fatto la storiaUn ospedale di provincia, una mattina d’inverno come tante e una notizia che, nel giro di poche ore, ha gelato un intero territorio.

Uno dei più grandi affari nella storia di NetflixQualche anno fa comprò da Sony gran parte dei diritti di “KPop Demon Hunters” per 120 milioni di dollari: pochissimi, col senno di poi Nel 2020 la...

PIETRANGELI FUNERALE AL CAMPO DA TENNIS #pietrangeli #nicolapietrangeli #tennis #sinner #news

Approfondimenti e contenuti su Addio a uno dei più grandi Sport...

Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della musica italiana; Addio ad Alain Brillet, uno dei padri della ricerca sulle onde gravitazionali - INFN; Addio a Gino Paoli: la Liguria saluta uno dei più grandi cantautori italiani; Se n'è andato uno dei più grandi enologi di tutti i tempi: addio a Michel Rolland.

Addio a Gino Paoli: morto a 91 anni uno dei più grandi della musica italianaSi è spento nella notte uno dei simboli della canzone italiana: Gino Paoli è morto all’età di 91 anni, lasciando un’eredità artistica immensa che ha ... ilmessaggero.it

Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italianiAveva 91 anni. Lascia un’eredità artistica fatta di poesia, melodia e una modernità capace di attraversare generazioni ... laprovinciacr.it

Addio a Savoldi, quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente - facebook.com facebook

Marina Berlusconi dà la scossa al partito e Tajani minaccia l’addio - la Repubblica x.com