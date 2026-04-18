Lutto addio a Laura Balbo | il cordoglio dell’Ateneo

È scomparsa a 92 anni Laura Balbo, ex preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Ferrara, parlamentare e ministra per le Pari opportunità. La notizia ha suscitato il cordoglio dell’istituzione accademica e di chi la conosceva. La sua carriera include anche incarichi nel Parlamento e nel governo. La perdita è stata comunicata ufficialmente dall’ateneo.

È venuta a mancare, all’età di 92 anni, all'affetto dei suoi cari Laura Balbo, già preside della facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Ferrara, parlamentare e ministra per le Pari opportunità. La sua scomparsa segna un grave lutto per l’Ateneo ferrarese. La rettrice Laura Ramaciotti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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