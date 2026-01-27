Teatro Nuovo a lutto addio a Roberta | il cordoglio

Il Teatro Nuovo di Salerno piange la scomparsa di Roberta Bisogni, venuta a mancare a 62 anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità, lasciando un vuoto tra amici, familiari e colleghi. In questo momento di lutto, si ricorda il suo contributo e il suo valore umano, testimonianza di una vita dedicata con passione e dedizione.

Lutto a Salerno: si è spenta a 62 anni Roberta Bisogni che ha lasciato un vuoto incolmabile in quanti l'hanno conosciuta e apprezzata. "Il Teatro Nuovo esprime dolore e cordoglio per la morte di Roberta Bisogni, collaboratrice e cara amica", scrivono dal teatro di via Laspro. I funerali saranno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Teatro Nuovo “Addio Pasquale”. Musica in lutto, il cordoglio di Claudio Baglioni Lutto tra Cava e la Costiera, addio ad Achille Mughini: il cordoglio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Teatro Nuovo Argomenti discussi: Do Ut Des, lo spettacolo di Igor Maltagliati in scena al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze; Addio a Carlo Cecchi. Teatro e cinema d’autore in lutto; Il lutto si addice ad Elettra, al Carignano di Torino; Lutto per il Teatro: è scomparso l’attore Carlo Cecchi, vinse il Premio Gassman 2007. 'Abracadabra' al Teatro Nuovo, magia diviene linguaggio scenicoLa magia diviene linguaggio scenico, dispositivo narrativo e rito in 'Abracadabra', spettacolo di Babilonia Teatri, che intreccia teatro e illusionismo per attraversare uno dei territori più complessi ... ansa.it Cinema Teatro Nuovo Borgomanero - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.