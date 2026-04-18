Lusso e ambiente Avventure polari d’élite tra Antartide e Svalbard

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le spedizioni di lusso tra l’Antartide e le Svalbard, che uniscono esperienze esclusive a studi scientifici. Queste avventure, più che semplici crociere, coinvolgono ricercatori e turisti in attività di monitoraggio ambientale e conservazione. Le compagnie offrono viaggi che combinano comfort elevato e attenzione alla sostenibilità, rispettando le normative internazionali che regolano le aree protette.

Non semplici crociere, ma vere e proprie spedizioni scientifiche, dove il lusso incontra la responsabilità ambientale. Le Expedition Cruises della compagnia francese Ponant sono l’ultima frontiera del lusso, esperienze esclusive che si trasformano in avventure sul mare da ricordare. Una leadership consolidata grazie al debutto della nuova generazione di navi a propulsione ibrida, che permettono la navigazione in modalità full-electric nelle aree marine protette dell’ Antartide e delle Isole Svalbard. Riducendo a zero l’impatto acustico e atmosferico in ecosistemi fragilissimi queste navi, di dimensioni ridotte rispetto ai giganti del settore (ospitano spesso meno di 200 passeggeri), sono in grado di muoversi in paradisi naturali e luoghi incontaminati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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