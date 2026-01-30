Gli orsi polari delle Svalbard non se la passano così male per ora nonostante lo scioglimento dei ghiacci

Gli orsi polari delle Svalbard stanno resistendo, almeno per ora. Uno studio recente rivela che molti di loro, anche se gli habitat ghiacciati si riducono, sono ancora in buona salute. La perdita di ghiaccio non sembra aver causato un crollo immediato, ma la situazione rimane fragile.

Alle Svalbard alcuni orsi polari stanno ingrassando

A Svalbard, alcuni orsi polari stanno ingrassando, una notizia che sorprende.

Bonelli: “Sull’Artico Meloni segue Trump: lo scioglimento dei ghiacci diventa un affare economico”

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Bonelli, che critica la posizione del governo italiano sull'Artico.

L’Orso Polare che Balla nella Neve | Una canzone per bambini divertente

Video L’Orso Polare che Balla nella Neve | Una canzone per bambini divertente

Argomenti discussi: Alle Svalbard alcuni orsi polari stanno ingrassando; La scomparsa dei ghiacci cambia la dieta degli orsi polari: ora mangiano più renne e trichechi; Gli orsi polari delle isole norvegesi sono più grassi e più sani nonostante la perdita di ghiaccio, dicono gli scienziati.

Isole Svalbard, gli orsi polari sono in salute nonostante la fusione dei ghiacciIl miglioramento registrato nelle condizioni della popolazione di orsi polari nel Mare di Barents è da attribuire all’aumento di prede: foche, renne e trichechi ... repubblica.it

gli orsi polari delleAlle Svalbard alcuni orsi polari stanno ingrassandoNelle isole artiche norvegesi sembrano stare meglio nonostante il cambiamento climatico, ma potrebbe durare poco ... ilpost.it

