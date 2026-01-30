Gli orsi polari delle Svalbard non se la passano così male per ora nonostante lo scioglimento dei ghiacci

Gli orsi polari delle Svalbard stanno resistendo, almeno per ora. Uno studio recente rivela che molti di loro, anche se gli habitat ghiacciati si riducono, sono ancora in buona salute. La perdita di ghiaccio non sembra aver causato un crollo immediato, ma la situazione rimane fragile.

A Svalbard, alcuni orsi polari stanno ingrassando, una notizia che sorprende.

Isole Svalbard, gli orsi polari sono in salute nonostante la fusione dei ghiacciIl miglioramento registrato nelle condizioni della popolazione di orsi polari nel Mare di Barents è da attribuire all’aumento di prede: foche, renne e trichechi ... repubblica.it

Alle Svalbard alcuni orsi polari stanno ingrassandoNelle isole artiche norvegesi sembrano stare meglio nonostante il cambiamento climatico, ma potrebbe durare poco ... ilpost.it

“Gli orsi polari di Svalbard stanno ancora bene. Ma gli scienziati avvertono: è solo una tregua prima del crollo” Gli orsi polari di Svalbard sembrano in buona salute, nonostante la rapida perdita del ghiaccio marino nell’Artico. Un nuovo studio mostra che questi - facebook.com facebook