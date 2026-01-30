A Svalbard, alcuni orsi polari stanno ingrassando, una notizia che sorprende. Nonostante il riscaldamento globale, gli orsi sembrano trovare cibo e condizioni favorevoli in queste isole artiche norvegesi. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa situazione potrebbe cambiare rapidamente e non durare a lungo.

L’inaspettato miglioramento è stato osservato da un gruppo di ricerca che ha censito e analizzato circa 800 orsi, provando poi a capire le cause del loro miglioramento. Secondo la ricerca, c’entrano le capacità di adattamento degli orsi polari e una parziale modifica della loro dieta, ma il miglioramento potrebbe essere temporaneo proprio a causa di come cambierà ancora il clima nell’Artico. L’aumento della temperatura sta interessando buona parte del pianeta e in particolare proprio la zona artica, che si sta riscaldando molto più velocemente del resto della Terra, con la temperatura media che in alcuni punti è aumentata di circa 2 °C. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alle Svalbard alcuni orsi polari stanno ingrassando

Gli orsi polari della Groenlandia stanno modificando l’attività dei loro geni per adattarsi a temperature più elevate.

Un nuovo studio dell'Università di East Anglia pubblicato su Mobile DNA rivela come l'aumento delle temperature possa influenzare le sequenze genetiche degli orsi polari, evidenziando potenziali meccanismi di adattamento alle condizioni climatiche più calde della Groenlandia sud-orientale.

