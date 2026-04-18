L’urna del caos | leader smentiti veti da Roma e il valzer dei candidati last minute

A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste alle elezioni comunali, si susseguono continui colpi di scena. Leader politici sono stati smentiti, mentre alcuni candidati sono stati esclusi da Roma o hanno annunciato candidature dell’ultimo minuto. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con cambiamenti improvvisi e nuove proposte che vengono annunciate in modo repentino.