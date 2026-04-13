Tra veti e candidati fantasma il Centrodestra è nel caos le feroci polemiche | Pessimo spettacolo fallimento del sistema

Il Centrodestra si trova in una fase di stallo, con una serie di veti e divergenze tra i candidati che ostacolano la definizione di un nome condiviso. Le tensioni all’interno della coalizione sono state al centro di numerose critiche, e le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane. La situazione ha portato a un clima di confusione, con alcuni esponenti che sono stati definiti come candidati

La coalizione di Centrodestra appare paralizzata - e questo è ormai risaputo - da una sequenza di veti e personalismi che impediscono la sintesi su un nome ufficiale. Il confronto democratico sembra essersi trasformato in un evidente vuoto di governo. Una sorta di “deserto politico” che ha anche.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Candidati sindaco 2029: "Sogno le primarie sia nel centrosinistra che nel centrodestra"Primarie di coalizione del Pd e del centrosinistra nel 2029 per decidere il candidato sindaco? Sono nel novero delle possibilità? Paolo Lucchi, oggi... Le trentuno preferenze ’fantasma’. Benvenuto in aula tra le polemicheMario Benvenuto entra in Consiglio dopo la scomparsa del capogruppo di Bpe (Brugherio Popolare Europea) Fulvio Beretta, pochi giorni prima di Natale.