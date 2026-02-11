Askatasuna | Regione Piemonte pronta a costituirsi parte civile nei processi sulle violenze

La Regione Piemonte si prepara a costituirsi parte civile nei processi legati alle violenze avvenute a Torino nelle ultime settimane. Dopo un acceso dibattito, l’aula consiliare ha approvato quattro ordini del giorno proposti dai gruppi di centrodestra, in risposta agli atti di violenza attribuiti al centro sociale Askatasuna.

Dopo un lungo dibattito, l’aula consiliare della Regione Piemonte nella seduta del 10 febbraio ha approvato quattro ordini del giorno presentati dai gruppi di centrodestra, relativi ai gravi fatti di violenza che si sono verificati a Torino nelle ultime settimane ad opera del centro sociale Askatasuna. Tutti gli atti di indirizzo sono stati votati con i soli voti della maggioranza. I primi tre presentati rispettivamente da: Carlo Riva Vercellotti “n.573 Condanna dei fenomeni eversivi di piazza verificatisi a Torino in occasione della manifestazione per Askatasuna e impegni conseguenti per la tutela dell’ordine pubblico e delle forze dell’ordine”, Fabrizio Ricca “n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

