In un edificio senza particolari caratteristiche nel Veronese, si svolgono corsi che vengono presentati come lauree in ambito islamico, con cerimonie di consegna dei titoli e un'organizzazione simile a quella universitaria. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione non riconosce ufficialmente questa istituzione come università e non accredita i titoli rilasciati. Le attività si svolgono in modo discreto, senza grande attenzione mediatica.

In Italia ora c’è pure un’università islamica. O almeno così viene presentata. In un edificio anonimo del Veronese, nell’indifferenza generale, si insegna la sharia, con titoli presentati come lauree e sfarzose cerimonie di consegna dei diplomi. Toghe blu bordate d’oro, palco, centinaia di persone in sala: scene che ricordano le graduation degli atenei americani. È questo il progetto del Bayan – Istituto italiano degli studi islamici e umanistici, che ha sede a San Giovanni Lupatoto. Sul sito ufficiale si parla di formare imam e guide religiose e tra le varie offerte didattiche spicca un corso triennale in scienze islamiche. Nella pagina di presentazione del programma si legge che al termine del percorso viene rilasciato un «certificato equivalente a un diploma di laurea triennale».🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’università islamica a Verona dove ci si laurea in sharia (ma per il Ministero non esiste)

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