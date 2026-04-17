Una giovane donna è stata trovata morta nel giorno della sua laurea, un momento che avrebbe dovuto segnare il coronamento di un percorso accademico. Tuttavia, risultava che non fosse più iscritta all’università da diverso tempo. La vicenda ha suscitato sorpresa e domande, considerando che il giorno della laurea avrebbe dovuto essere un evento di grande festa e soddisfazione personale.

Doveva essere uno dei giorni più belli della sua vita, il raggiungimento di un traguardo importante con la discussione della tesi di laurea alla Luiss, l’Università di Roma dove si era iscritta dopo il liceo. Ma Miriam Indelicato, 23 anni, è stata trovata morta. A fare la scoperta sarebbe stato il portiere dello stabile dove abitava la giovane siciliana proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto concludere il percorso universitario. Quali sono le ipotesi. Una notizia choc per i familiari e tutti coloro che la conoscevano: originaria di Santa Ninfa, in provincia di Trapani, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima non escludendo nessuna pista tra cui una fatalità domestica oppure un gesto volontario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta nel giorno della laurea. Ma non era più iscritta all'università

Reborn! I heard inner thoughts of scheming girlchanged my tragic fate!#chinesedrama

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