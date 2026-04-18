Lunano match point ma l’Alma ha fame

Fano-Lunano, oggi pomeriggio al "Mancini" (ore 16), è il big match tra la seconda e la prima nel quale i granata cercheranno di prolungare fino alla prossima e ultima giornata l’assegnazione del campionato di Promozione. Per farlo avranno un solo modo: vincere. "Contro il Lunano vogliamo vincere per tenere accesa fino all’ultimo la fiammella della speranza – ha detto alla vigilia mister Mirco Omiccioli – anche se sappiamo che giocheremo un match contro una squadra molto forte, come dimostrano i risultati che ha ottenuto. Chiaramente loro sono favoriti, avendo a disposizione due risultati su tre, mentre noi ne abbiamo a disposizione solo uno, come sempre, la vittoria ".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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