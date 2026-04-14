San Domenico si avvicina il rientro | cosa potranno scegliere le famiglie dopo i lavori
Lunedì 13 aprile si è tenuta alla Parrocchia di San Domenico una riunione del Consiglio di Quartiere Partecipato che coinvolge le zone di Cormôr, San Domenico, Villaggio del Sole, Rizzi e San Rocco. L'incontro ha affrontato le questioni legate ai lavori in corso e alle scelte che le famiglie potranno fare una volta completati i lavori stessi. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle diverse aree del quartiere.
Si è svolta nella serata di lunedì 13 aprile, alla Parrocchia di San Domenico, la riunione del Consiglio di Quartiere Partecipato “Cormôr - San Domenico - Villaggio del Sole - Rizzi - San Rocco”. Al centro dell’incontro l’aggiornamento sul rientro delle famiglie nei nuovi alloggi realizzati.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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