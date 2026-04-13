Napoli slitta ancora il rientro di Lukaku | altra settimana in Belgio per l’attaccante ecco quando è previsto il suo ritorno in città Ultimissime

Romelu Lukaku continuerà a rimanere in Belgio anche per questa settimana, senza ancora una data precisa per il suo ritorno a Napoli. L’attaccante belga non è stato presente in città e il suo rientro è stato posticipato rispetto alle previsioni iniziali. La situazione attuale non segnala cambiamenti imminenti, e l’atleta rimarrà nel suo paese di origine fino a nuove comunicazioni ufficiali.

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