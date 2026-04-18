Romelu Lukaku tornerà in Italia dopodomani, mentre il Napoli sta valutando quali provvedimenti adottare nei confronti del calciatore belga. La vicenda legata al suo mancato rientro è ancora al centro dell’attenzione nel club partenopeo. Le decisioni ufficiali non sono state ancora comunicate, ma la situazione resta sotto osservazione. La questione riguarda aspetti disciplinari e contrattuali legati all’assenza del calciatore.

Il caso del mancato rientro di Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli. Il calciatore belga, rimasto in patria per curare un problema fisico, sembra vicino al rientro in Italia e si attendono sviluppi sulla vicenda. “In più è sempre indisponibile Lukaku, che si sta curando in Belgio senza il permesso della società. Troppi giocatori hanno accusato problemi fisici e nello spogliatoio hanno rischiato di fare altri danni le tensioni, tenute a bada da Antonio Conte grazie alla sua inossidabile fermezza, all’occorrenza da sergente di ferro. Il ribelle Big Rom (pupillo del tecnico) resterà infatti fuori dalla rosa al suo rientro in Italia, previsto per dopodomani”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku rientra dopodomani in Italia, il Napoli valuterà i provvedimenti per il calciatore belga

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