Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga e rientra a Napoli

L’attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro della nazionale belga e è rientrato a Napoli. Non prenderà parte alle partite amichevoli con la sua nazionale. La decisione è stata comunicata dal giocatore stesso, che ha preferito tornare in Italia senza partecipare a ulteriori impegni con la sua selezione. La sua assenza dalle prossime partite è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha deciso di non prendere parte alle amichevoli con la sua nazionale negli Stati Uniti e rientra a Napoli. “Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga e rientra a Napoli Articoli correlati Chiesa lascia il ritiro della Nazionale per problemi fisici: “È stato ritenuto non disponibile”L’entusiasmo per il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale è durato praticamente tre giorni. Ahi Italia, Chiesa lascia il ritiro della Nazionale: chi arriva al suo postoPessime notizie per il ct Gennaro Gattuso in vista degli spareggi per i prossimi Mondiali: ecco le ultimissime. Contenuti utili per approfondire Lukaku lascia Temi più discussi: Rudi Garcia si affida a De Bruyne e Lukaku: i convocati del Belgio; Lukaku, il pianto del campione; Avete notato questo gesto? Oltre alle lacrime di Lukaku c'è un'immagine che va ricordata di Verona-Napoli; Lukaku abbandona il ritiro del Belgio: la SSC Napoli in allerta per il caos!. Ufficiale - Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: il motivoNotizie Napoli - Niente amichevoli contr USA e Messico per Romelu Lukaku. Il bomber azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha infatti subito lasciato il raduno di Garcia pe ... msn.com Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: le note ufficialiHa lasciato il gruppo guidato dal commissario tecnico Rudi Garcia per fare ritorno a Napoli, dove lavorerà per migliorare la propria condizione fisica. tuttonapoli.net Romelu Lukaku ha lasciato il ritiro del Belgio per fare ritorno a Napoli. Il comunicato ufficiale del club azzurro. - facebook.com facebook . @sscnapoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio: il comunicato x.com