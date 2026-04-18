Luino la mostra che restituisce un volto ai migranti del naufragio

A undici anni dalla tragedia nel Canale di Sicilia, una mostra viene allestita a Luino per rappresentare le persone coinvolte nel naufragio di un peschereccio con oltre mille migranti a bordo, avvenuto il 18 aprile 2015. La esposizione si propone di restituire un volto e un nome a chi è rimasto senza identità tra le acque del Mediterraneo. La mostra presenta fotografie e testimonianze di chi ha vissuto quei momenti.

A undici anni di distanza dalla tragedia avvenuta nel Canale di Sicilia, dove un peschereccio con a bordo oltre mille persone si ribaltò il 18 aprile 2015, una mostra a Luino cerca di dare un nome e un volto a chi è rimasto anonimo tra le onde del Mediterraneo. L'esposizione, intitolata Un nome, non un numero, è ospitata presso Palazzo Verbania fino al 26 aprile 2026 e mira a restituire la dignità individuale ai migranti scomparsi in quel naufragio. L'iniziativa nasce dalla sinergia tra Emergenc .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luino, la mostra che restituisce un volto ai migranti del naufragio Notizie correlate Luino – Ospedali di Comunità: a Luino 100 ricoveri in quattro mesiLuino dimostra come gli Ospedali di Comunità possano rappresentare una valida alternativa tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza domiciliare,... Leggi anche: Migranti, il mare restituisce i cadaveri del ciclone Harry, i familiari degli scomparsi: “Identificateli” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un nome, non un numero: a Luino la mostra che restituisce identità alle vittime del Mediterraneo; Luino, a Palazzo Verbania la mostra Un nome, non un numero per non dimenticare; Lasciare il segno 2026: a Luino la residenza d’Artista, quest’anno Oltre il confine; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17, 18 e 19 aprile. Naufragio del 18 aprile nel Mediterraneo: 11 anni dopo a Luino la mostra che ridà identità ai migranti mortiTrentatré vite riconosciute su oltre mille: tra oggetti, testimonianze e il lavoro di Emergency e LABANOF, il percorso che riporta le persone al centro ... varesenews.it Un nome, non un numero: a Luino la mostra che restituisce identità alle vittime del MediterraneoDal 18 al 26 aprile a Palazzo Verbania l’esposizione promossa da Emergency e LABANOF. Testimonianze, reperti e incontri per non dimenticare le migliaia di morti senza nome lungo la rotta migratoria ... varesenews.it VareseNews. . Undici anni fa, il 18 aprile 2015, uno dei più gravi naufragi nel Mediterraneo: oltre mille persone persero la vita. Oggi, a Luino, una mostra prova a restituire un nome e un’identità a quelle vittime. A Palazzo Verbania, fino al 26 aprile, “Un nome, - facebook.com facebook