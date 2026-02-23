Migranti il mare restituisce i cadaveri del ciclone Harry i familiari degli scomparsi | Identificateli

Il mare ha riportato 15 cadaveri in Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry, che ha causato la scomparsa di circa mille migranti. Le salme sono state recuperate in diverse zone e ora si cerca di identificarle tra le famiglie dei dispersi. Le autorità stanno lavorando per raccogliere prove e ricostruire le ultime ore dei migranti. La ricerca continua, mentre i parenti attendono notizie certe.

15 cadaveri sono arrivati in Sicilia e Calabria. Potrebbero essere dei circa mille migranti scomparsi durante il ciclone Harry. Uno dei familiari a Fanpage.it: "Identificate quei corpi, le madri stanno morendo di dolore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le vittime del ciclone Harry nel Mediterraneo: “Abbiamo trovato due cadaveri, segno evidente di una strage”Viviana Di Bartolo, coordinatrice Sar di Humanity 1, racconta che il suo equipaggio ha trovato due corpi a nord della zona Sar libica.

Migranti, il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia. Parla Laura Marmorale di Mhs: «Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry. È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna»Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona.

