In un'operazione condotta tra Bonagia e Ciaculli, sono stati denunciati 14 persone coinvolte in una rete di allacci abusivi alla rete elettrica pubblica. Nonostante i contatori risultassero disattivati ufficialmente, l’elettricità continuava a essere fornita regolarmente. Le forze dell’ordine hanno scoperto i collegamenti illegali che alimentavano diverse abitazioni, mettendo fine a questa attività illecita.

Anche se i contatori erano disattivati sulla carta, la corrente continuava ad arrivare regolarmente. Complice una fitta rete di allacci abusivi alla rete pubblica tra Bonagia e Ciaculli. Nei guai sono finite 14 persone tra i 32 e i 79 anni, tutte denunciate per furto aggravato dai carabinieri della compagnia piazza Verdi, supportati dai militari del 12esimo reggimento Sicilia e dai tecnici specializzati dell'Enel. I militari si sono concentrati su alcuni complessi residenziali tra via Felice Impastato e via Luigi Di Giovanni: nonostante i misuratori di energia risultassero formalmente disattivati, l'erogazione della corrente proseguiva regolarmente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Corrente a scrocco, scoperta una fitta rete di allacci abusivi tra Bonagia e Ciaculli: denunciati in 14

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