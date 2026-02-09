Appello dopo il guasto al pozzo e i disagi a Brancaccio e Ciaculli | Sospendere il razionamento idrico

Dopo giorni di interruzioni dell’acqua, i residenti di Brancaccio e Ciaculli si sono rivolti alle autorità chiedendo di sospendere il razionamento. Il guasto a una pompa del pozzo Bonanno ha lasciato a secco molte case, creando disagi che si sono fatti sentire nelle ultime settimane. Questa mattina, i cittadini e i rappresentanti delle due borgate sono scesi in strada per chiedere un intervento immediato e mettere fine alle restrizioni sulla fornitura idrica.

"Dopo le recenti e prolungate interruzioni dell'erogazione idrica che hanno interessato i quartieri Brancaccio e Ciaculli, causate da un guasto a una pompa del pozzo Bonanno e che hanno determinato significativi disagi per i cittadini delle due borgate, questa mattina abbiamo richiesto con.

