Lucarelli Salis e il finto femminismo

Recentemente, si è parlato di alcune figure pubbliche coinvolte in discussioni che riguardano temi femministi e politica. Le persone coinvolte sono state al centro di critiche e polemiche, con attenzione sui loro interventi e posizioni. La vicenda ha suscitato commenti e dibattiti sui social e sui media, riflettendo le tensioni presenti nel panorama politico e culturale attuale. La questione rimane al centro di un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori.

Stavolta è toccato alla designata zarina del campo largo, dove si pensa in grande stando molto stretti. Sarà per un non ancora smaltito concetto di massa, fatto sta che a sinistra, come si emerge, si è spacciati. Silvia Salis è emersa, con tutte le sue Manolo Blahnik, come una Venere senza suolo e la scure si è abbattuta. L'inclemente lama si è sollevata sulla bionda testa della sindaca di Genova da Il Fatto Quotidiano, l'ormai quartier generale degli intellettuali foderati di misoginia, e a muovere la mannaia, con straordinaria efficacia, è stata la penna di Selvaggia Lucarelli. Quando si tratta di demolire a parole, Selvaggia schizza in vetta senza fare le scale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lucarelli, Salis e il finto femminismo Notizie correlate Salis: "Articolo Lucarelli? Mi spiace per l'attacco personale"Il giorno dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su Il Fatto Quotidiano dal titolo 'L'automa Salis, finta sinistra dal volto... Leggi anche: Invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis: “Androide creato dal Pd… sembra una hostess” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salis: Articolo Lucarelli? Mi spiace per l'attacco personale; Salis androide da laboratorio, la sindaca di Genova risponde a Lucarelli: Messaggio per le donne evitabile; L’automa Salis, finta sinistra dal volto instagrammabile; Silvia Salis vola nei sondaggi: la sua lista sarebbe al 6,5%, ma sulla sindaca piovono le prime bordate. Lucarelli, Salis e il finto femminismoL'inclemente lama si è sollevata sulla bionda testa della sindaca di Genova da Il Fatto Quotidiano, l'ormai quartier generale degli intellettuali foderati di misoginia, e a muovere la mannaia, con str ... ilgiornale.it Silvia Salis androide con un problemino: Selvaggia Lucarelli non perdonaLa sindaca di Genova, Silvia Salis, nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Il commento della penna graffiante verso la prima cittadina. newsmondo.it Ha cercato la donna più mediatica del momento per avere un riscatto". Selvaggia Lucarelli va dritta al punto quando racconta come Andrea Iannone avrebbe reagito alla fine della relazione con Elodie. Secondo quanto ricostruito nella newsletter, la storia tra E - facebook.com facebook