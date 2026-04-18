Lucarelli Salis e il finto femminismo

Da ilgiornale.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è parlato di alcune figure pubbliche coinvolte in discussioni che riguardano temi femministi e politica. Le persone coinvolte sono state al centro di critiche e polemiche, con attenzione sui loro interventi e posizioni. La vicenda ha suscitato commenti e dibattiti sui social e sui media, riflettendo le tensioni presenti nel panorama politico e culturale attuale. La questione rimane al centro di un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori.

Stavolta è toccato alla designata zarina del campo largo, dove si pensa in grande stando molto stretti. Sarà per un non ancora smaltito concetto di massa, fatto sta che a sinistra, come si emerge, si è spacciati. Silvia Salis è emersa, con tutte le sue Manolo Blahnik, come una Venere senza suolo e la scure si è abbattuta. L'inclemente lama si è sollevata sulla bionda testa della sindaca di Genova da Il Fatto Quotidiano, l'ormai quartier generale degli intellettuali foderati di misoginia, e a muovere la mannaia, con straordinaria efficacia, è stata la penna di Selvaggia Lucarelli. Quando si tratta di demolire a parole, Selvaggia schizza in vetta senza fare le scale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lucarelli salis e il finto femminismo
© Ilgiornale.it - Lucarelli, Salis e il finto femminismo

Notizie correlate

Salis: "Articolo Lucarelli? Mi spiace per l'attacco personale"Il giorno dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su Il Fatto Quotidiano dal titolo 'L'automa Salis, finta sinistra dal volto...

Leggi anche: Invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis: “Androide creato dal Pd… sembra una hostess”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Salis: Articolo Lucarelli? Mi spiace per l'attacco personale; Salis androide da laboratorio, la sindaca di Genova risponde a Lucarelli: Messaggio per le donne evitabile; L’automa Salis, finta sinistra dal volto instagrammabile; Silvia Salis vola nei sondaggi: la sua lista sarebbe al 6,5%, ma sulla sindaca piovono le prime bordate.

lucarelli salis e ilLucarelli, Salis e il finto femminismoL'inclemente lama si è sollevata sulla bionda testa della sindaca di Genova da Il Fatto Quotidiano, l'ormai quartier generale degli intellettuali foderati di misoginia, e a muovere la mannaia, con str ... ilgiornale.it

lucarelli salis e ilSilvia Salis androide con un problemino: Selvaggia Lucarelli non perdonaLa sindaca di Genova, Silvia Salis, nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Il commento della penna graffiante verso la prima cittadina. newsmondo.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.