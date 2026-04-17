Salis | Articolo Lucarelli? Mi spiace per l' attacco personale

Il giorno dopo la pubblicazione di un articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, la sindaca di Genova ha commentato esprimendo dispiacere per l’attacco personale rivolto a lei. Nell’articolo, l’autrice ha descritto Salis come un’automa dalla immagine “instagrammabile” e “finta sinistra”. La sindaca ha precisato di rammaricarsi per il tono personale dell’intervento.

Il giorno dopo l'articolo di Selvaggia Lucarelli pubblicato su Il Fatto Quotidiano dal titolo 'L'automa Salis, finta sinistra dal volto 'instagrammabile'', la sindaca di Genova commenta e non nasconde il proprio dispiacere soprattutto perché l'attacco, secondo Salis è passato "Sul piano personale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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