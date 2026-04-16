Invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis | Androide creato dal Pd… sembra una hostess

Una recente dichiarazione pubblica ha suscitato molte reazioni, con una figura nota che ha descritto un'altra persona usando toni forti e commenti ironici. La critica si focalizza su un paragone tra la donna e un robot, aggiungendo riferimenti a figure politiche e istituzionali. La discussione si è sviluppata sui social e sui media, attirando l'attenzione su come vengono usati i termini e i riferimenti in ambito pubblico.

“L’androide. Covata sotto l’ala protettrice di Malagò al Coni, forgiata nel laboratorio di Franceschini (e Renzi) come futura Prodi, ha solo quel problemino di omonimia”. Rimbalza in queste ore sui social l’invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis. Il profluvio velenoso di epiteti contro la sindaca di Genova è diventato uno degli articoli più letti del momento del Fatto quotidiano. La strategia non sfugge agli osservatori meno sprovveduti. Il quotidiano di Marco Travaglio tira la volata a Giuseppe Conte e l’attacco a freddo della giudice di Ballando con le stelle risuona come una mitragliata dialettica preventiva contro la possibile vera rivale del presidente M5s in un eventuale leadership del campo largo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Invettiva Selvaggia della Lucarelli contro Silvia Salis: “Androide creato dal Pd… sembra una hostess” Notizie correlate Leggi anche: “Sembra un rehab”: Selvaggia Lucarelli demolisce Sanremo 2026 e punge Carlo Conti Dario Franceschini appoggia Schlein alle primarie Pd: “È una vincente”. Silvia Salis? “Nei prossimi anni”A seguito del No al referendum costituzionale, considerato la prima sconfitta politica di Giorgia Meloni, la sinistra italiana inizia a pensare alle... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cosa ha detto Fabrizio Corona nell'ultima puntata di Falsissimo: attacchi a La Russa, Lucarelli, Fedez, Blasi. Grande Fratello Vip, chi vincerà secondo Selvaggia LucarelliOltre alla conduzione di Ilary Blasi, elogiata praticamente all’unanimità ogni settimana nelle pagelle di critici ed esperti di gossip, l’altro grande punto a favore per il Grande Fratello Vip è sicur ... rds.it Antonella Elia attacca Marco Berry a GF Vip: Frasi squallide, fai schifo| Selvaggia Lucarelli la smascheraAntonella Elia attacca Marco Berry a GF Vip: Frasi squallide, fai schifo Selvaggia Lucarelli la smaschera: Hai problemi di gestione della rabbia ... ilsussidiario.net