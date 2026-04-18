Luca Trapanese al CFF26 | Nata per te un atto necessario contro i pregiudizi

Ieri, in Italia, si è svolto al CFF26 l'evento con Luca Trapanese, che ha presentato il cortometraggio “Nata per te”. Trapanese ha affermato che, in altri paesi, la realizzazione di questa opera non avrebbe avuto senso. La proiezione ha suscitato attenzione tra i presenti e ha acceso dibattiti sui temi trattati, legati ai pregiudizi e alla sensibilizzazione sociale.

Tempo di lettura: 3 minuti «In un altro Paese non avrebbe avuto senso girarlo. In Italia, sì». Ieri pomeriggio (17 aprile), Luca Trapanese, figura nota per la sua dedizione ai valori di inclusione, amore e solidarietà, oggi anche vicepresidente del Consiglio regionale, è stato a Conca della Campania, nel casertano. Una storia vera narrata con semplicità Con sua figlia Alba e parte del cast, proveniente cooperativa “Incontatto” di Marzano Appio, Trapanese ha partecipato, nella sala allestita in palestra, a una proiezione speciale di “Nata per te”, del regista Fabio Mollo, nella giornata che il Conca Film Festival (CFF26) ha dedicato proprio all’inclusione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Luca Trapanese al CFF26: “Nata per te”, un atto necessario contro i pregiudizi Notizie correlate Leggi anche: Montesarchio, la scuola sfida i pregiudizi con Luca Trapanese Castellammare di Stabia, al Teatro Karol Luca Trapanese ospite di PlatealmenteFamiglie imperfette e memoria operaia: doppio appuntamento al Teatro Karol tra letteratura e impegno civile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Piccoli borghi, grandi visioni: il Conca Film Festival illumina l’Alto Casertano; Alto casertano, torna il Conca Film Festival: piccoli borghi, grandi visioni; Piccoli borghi, grandi visioni: il Conca Film Festival illumina l’Alto Casertano. Luca Trapanese al Conca Film Festival: il racconto di una paternità che ha cambiato l’ItaliaIl borgo di Conca della Campania si conferma capitale dell’inclusione sociale e della riflessione civile. Prosegue a ritmo serrato il cammino del Conca Film ... cronachedellacampania.it Luca Trapanese presenta il nuovo libro ‘Storia di una famiglia imperfetta’Luca Trapanese è stato ospite a 105 Friends con Tony, Ross e Manola per presentare il nuovo libro Storia di una famiglia imperfetta, in libreria dal 20 gennaio 2026. Autore da oltre 25.000 copie ... 105.net Luca Trapanese - facebook.com facebook