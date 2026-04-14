Montesarchio la scuola sfida i pregiudizi con Luca Trapanese

Mercoledì 15 aprile alle 9.30, l’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Montesarchio ospiterà la presentazione del libro di Luca Trapanese, intitolato Storia di una famiglia imperfetta. L’evento si svolgerà nella scuola e vedrà la presenza dell’autore, che parlerà del suo lavoro. La presentazione si inserisce in un contesto di confronto e discussione sui temi della famiglia e delle diversità.

Mercoledì 15 aprile, alle ore 9.30, l’Istituto di Istruzione Superiore Aldo Moro di Montesarchio ospiterà la presentazione del volume di Luca Trapanese intitolato Storia di una famiglia imperfetta. L’incontro, che si terrà presso la struttura scolastica, metterà al centro del dibattito i temi della genitorialità, dell’inclusione sociale e delle complessità quotidiane che caratterizzano ogni nucleo familiare. L’agenda dell’incontro tra scuola e territorio. La mattinata dedicata alla letteratura e alla riflessione sociale vedrà la partecipazione attiva di diversi attori locali. La prof.ssa Rosa Tangredi, in qualità di Dirigente Scolastica, aprirà i lavori con un intervento istituzionale volto a sottolineare l’importanza formativa e umana di tale iniziativa per l’intera comunità studentesca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesarchio, la scuola sfida i pregiudizi con Luca Trapanese Luca Trapanese con "Nato per lei - l'amore non chiede permesso"Luca Trapanese porta per la prima volta a teatro “Nato per lei – L’amore non chiede permesso”, una storia d’amore, diversità e imperfezione. Luca Trapanese - facebook.com facebook