Castellammare di Stabia al Teatro Karol Luca Trapanese ospite di Platealmente

Lunedì, Luca Trapanese ha partecipato al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, portando sul palco la sua storia e il suo impegno. La sua presenza è stata motivata dal desiderio di sensibilizzare il pubblico sui diritti delle persone con disabilità e sul valore delle famiglie imperfette. Durante l'evento, ha condiviso dettagli della sua esperienza personale, coinvolgendo gli spettatori con parole sincere e dirette.

Famiglie imperfette e memoria operaia: doppio appuntamento al Teatro Karol tra letteratura e impegno civile. Due giornate all'insegna della cultura, della memoria e dell'impegno civile al Teatro Karol di Castellammare di Stabia, che il 19 e 20 febbraio ospita un doppio appuntamento tra letteratura e teatro. Giovedì 19 febbraio (ore 18:30), nella sala teatrale di via Allende, la rassegna PLATEALMENTE – dal libro alla scena, promossa da Casa del Contemporaneo, accoglie Luca Trapanese, autore di Storia di una famiglia imperfetta (Salani Le Stanze). A dialogare con lui saranno il giornalista Pierluigi Fiorenza e la professoressa Eliana Bianco.