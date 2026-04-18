Luca Marini ha parlato della sua visione sulla guida e sull’eleganza, sottolineando che per lui la prima è una questione di istinto, mentre l’eleganza si manifesta come un’attitudine. Nella sua intervista ha anche condiviso alcuni aspetti della sua vita, come il suo rapporto con i jeans, che sceglie larghi per sentirsi a suo agio, e il suo interesse per i videogiochi, che preferisce giocare di notte.

Trc non è solo un brand: è l’incontro visionario tra l’heritage denim di Candiani e l’expertise tecnica di Grassi. Alberto Candiani e Simone Grassi uniscono le forze per progettare il "workwear del futuro", fondato su una filiera corta e trasparente che permette di seguire ogni capo dalla fibra fino al negozio. Per entrambi, l’ecosostenibilità non è una tendenza ma un valore radicato nel territorio, con aziende immerse nel Parco del Ticino. Come sottolinea Grassi, si tratta di un approccio naturale: la sostenibilità è da sempre parte integrante delle loro missioni aziendali. L’innovazione si traduce in materiali e sperimentazioni avanzate: dal Mineral Denim, realizzato con cotone rigenerativo e finiture al grafene, alla capsule Glacier, progettata per trasformare i teli di protezione dei ghiacciai in fibre circolari.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Luca Marini: "La guida è istinto. L’eleganza è attitudine"

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