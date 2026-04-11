Sabato 11 aprile 2026, il Fano Motor Show ha visto il pubblico esplodere di entusiasmo per le esibizioni di Luca Marini, con i motori che rombavano e l’atmosfera carica di energia. La manifestazione, alla sua seconda edizione, si svolge nel Codma di Fano e ha attirato un numero crescente di spettatori. Durante il pomeriggio, le attività hanno coinvolto appassionati di motori e di freestyle, con spettacoli che hanno acceso l’intera area.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 11 aprile 2026 - Motori accesi e pubblico in crescita: al Codma la seconda edizione del Fano Motor Show entra nel vivo e trasforma il pomeriggio di sabato in una lunga scia di rumori, fumo e adrenalina. Dopo le circa 1200 presenze di ieri sera, altrettante si sono già registrate tra la mattinata e queste ore, ma il flusso continua. Auto ovunque, parcheggi saturi, vetture lungo la strada e gente che lascia la macchina lontano per arrivare a piedi, anche dopo un chilometro, pur di non perdere le evoluzioni in pista. https:www.ilrestodelcarlino.itvideofano-motor-show-2026-luca-marini-tra-gli-ospiti-della-tre-giorni-dedicata-ai-motori-e-al-freestyle-jl2avw93 Atmosfera di festa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano Motor Show, pubblico in visibilio per Luca Marini e adrenalina pura nella capitale dei motori e del freestyle

Fano Motor Show 2026, Luca Marini tra gli ospiti della tre giorni dedicata ai motori e al freestyleL'evento, alla sua seconda edizione, al Codma di Rosciano: fino a domenica 12 aprile tre giorni di show, musica, street food e motori con esibizioni...

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