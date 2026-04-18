Lotto e Superenalotto | caccia ai numeri vincenti del 18 aprile

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:00, si svolgono le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, attirando l’interesse di molti italiani che attendono di conoscere i numeri vincenti. Le estrazioni si tengono regolarmente in questa fascia oraria e rappresentano un appuntamento settimanale per milioni di appassionati. I risultati vengono pubblicati subito dopo e immediatamente diffusi attraverso vari canali.

Il sabato sera del 18 aprile 2026, intorno alle ore 20:00, l’attenzione di milioni di cittadini si concentra sulle estrazioni programmate per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. L’appuntamento, che segna la sessantatreesima edizione del concorso Lotto dell’anno in corso, vede protagonisti i grandi giochi gestiti da Lottomatica, con la possibilità per i partecipanti di trasformare radicalmente la propria esistenza grazie ai premi in palio. La dinamica delle estrazioni e le probabilità del Lotto. Il meccanismo che governa il gioco del Lotto prevede l’estrazione di cinque cifre, comprese tra l’intervallo 1-90, all’interno di dieci diverse ruote geografiche oltre alla specifica Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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