Oggi, sabato 18 aprile 2026, vengono rese note le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. La sestina del SuperEnalotto in palio questa sera garantisce una somma di circa 151 milioni e 700mila euro. I numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto vengono pubblicati subito dopo l’estrazione, che si svolge in modo regolare. I risultati sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Milano, 18 aprile 2026 – La caccia grossa continua: questa sera sabato 18 aprile azzeccare la sestina vincente al SuperEnalotto vale 151 milioni e 700mila euro. Una cifra mostruosa rappresenta il montepremi più alto al mondo dei giochi legati alla fortuna o meglio al caso. Anche venerdì 17 aprile nessuno aveva indovinato il 6. Immagini di giocate al Superenalotto con il montepremi di 100.000.000 di euro Foto arcieri L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 18 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 24/01/2026

Notizie correlate

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 4 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 4 aprile 2026 – Riparte oggi, sabato 4 aprile, la caccia grossa alla sestina vincente del Superenalotto: in palio ci sono 144,9 milioni di...

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 11 aprile 2026: estrazione e numeri vincentiMilano, 11 aprile 2026 – Continua anche questa sera, sabato 11 aprile, la caccia al jackpot da sogno del SuperEnalotto, che ha raggiunto quota 148,5...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 16 aprile: i numeri vincenti; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 aprile 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 17 aprile 2026: numeri vincenti e quoteEstratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 17 aprile 2026: in diretta risultati, vincite e quote aggiornati in tempo ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 16 aprile 2026: numeri vincenti e quoteLotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta per le estrazioni di oggi, giovedì 16 aprile 2026: i numeri vincenti e le quote in tempo reale su Fanpage ... fanpage.it

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 aprile (Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 17 aprile. Centrati invece sei '5' che vincono 24.640,69 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 151, - facebook.com facebook

Superenalotto, jackpot da 150 milioni. Battuto il record di Bagnone x.com