Estrazioni Lotto 18 Aprile 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono state effettuate oggi 18 aprile 2026. I numeri vincenti sono stati annunciati in tempo reale e sono disponibili online. Chi ha tentato la fortuna con le schedine questa mattina può verificare subito i numeri estratti e controllare se ha centrato qualche premio. La lotteria si svolge regolarmente e i risultati sono stati pubblicati immediatamente dopo le estrazioni.

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