Il Foro di Cesena torna a vivere con più eventi e attività. Negli ultimi mesi, il centro storico si riempie di incontri con autori, tombole natalizie e momenti di musica e arte. I cittadini del posto si sono riappropriati di questo spazio, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la città. La voglia di tornare a frequentarlo e a organizzarci eventi dimostra quanto il Foro sia importante per la comunità.

"Il foro rimarrà, ovviamente, a vocazione commerciale ma vogliamo puntare anche sul valore aggregativo e culturale che può rappresentare" ha spiegato l'assessore Lorenzo Plumari Già negli ultimi mesi il Foro di Cesena ha visto un bel cambiamento. Eventi, incontri con l'autore organizzati dalla libreria Ubik, tombole natalizie: i cesenati hanno ricominciato ad apprezzare un luogo storico per il centro della città romagnola. A presentare "Straforo", il nuovo progetto culturale, che trasformerà gli spazi del foro in un laboratorio urbano aperto alla città partendo da due appuntamenti col Carnevale e la realizzazione di maschere tridimensionali, sono stati gli assessori Lorenzo Plumari (allo Sviluppo economico), Giorgia Macrelli (alle politiche giovanili), insieme alla cordata di associazioni che hanno vinto il bando Anci e al direttore del Foro, Vincenzo Gargiulo della Conad.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Foro Cesena

A Roma, questo penultimo fine settimana di gennaio propone un calendario di eventi dedicati alla cultura, tra scienza, musica e arte.

Tarquinia si trasforma per il Natale, offrendo un ricco calendario di eventi che uniscono cultura, arte, musica e spettacoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Foro Cesena

Argomenti discussi: Non solo commercio, musica, arte e cultura al Foro: tanti gli eventi. I cesenati si riappropriano di un luogo prezioso; L’Opera tra le righe: musica e letteratura si incontrano in Biblioteca; Carnevale nei quartieri: dal 7 al 17 febbraio cinque date con animazione e musica per famiglie e bambini; Venerdì 6 febbraio ad Alassio il concerto Fleurs – Fiori di Battiato, con MusicAbili Band.

Non si placano le polemiche sul nuovo assetto del commercio ambulante nel cuore di Senigallia. Avs critica lo spostamento delle bancarelle da piazza Simoncelli al foro annonario: «Centro invaso dalle auto» - facebook.com facebook