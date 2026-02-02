Quattro persone, tra cui due bambini, sono finite in ospedale dopo aver inalato monossido di carbonio in un appartamento di Vidalengo di Caravaggio. Tutto è iniziato quando un braciere acceso nel corridoio ha riempito l’ambiente di gas tossico. I residenti, colti da malore, sono stati soccorsi e portati in pronto soccorso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

L’INCIDENTE. Quattro persone, tra cui due minori, sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Vidalengo di Caravaggio e curate d’urgenza. L’episodio si è verificato a Vidalengo, frazione di Caravaggio. Secondo le prime ricostruzioni, l’intossicazione sarebbe stata causata dalla presenza di un braciere acceso nel corridoio dell’abitazione, in via Borgorato. I pazienti coinvolti sono due adulti, la mamma di 34 anni e il papà di 39, e due minori, i figli di 13 e 11 anni. Dopo l’allarme ai soccorsi, il papà e i due figli sono stati trasportati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la mamma all’Ospedale di Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il braciere acceso in corridoio, quattro persone intossicate: in ospedale anche due bambini

