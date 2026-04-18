Losi annuncia la sua capolista Francesca Riva | Donna saggia plasmata dalla vita
Losi presenta la sua candidata alla guida del suo movimento politico, una donna di 42 anni originaria di Lecce. La candidata si chiama Francesca Riva ed è stata descritta dal rappresentante come una persona saggia, modellata dalle esperienze di vita. La sua biografia include la stessa città di nascita e il segno zodiacale della Vergine, condividendo con il rappresentante anche il mese di nascita, settembre.
Si chiama Francesca, come me. Lecchese doc, come me. Classe 1981 e segno zodiacale della Vergine, come me nata a settembre. Professionista e imprenditrice, come me.Nel campo delle telecomunicazioni, segue le orme del padre e con grande energia e senso del dovere dirige le sue imprese, tra cui.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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